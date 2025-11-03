Ausblick: Intact Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intact Financial wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,32 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Intact Financial einen Gewinn von 1,07 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Intact Financial mit einem Umsatz von insgesamt 6,40 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 15,26 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,06 CAD, gegenüber 12,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,05 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,14 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

