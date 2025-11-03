Intact Financial Aktie
WKN DE: A0RNQW / ISIN: CA45823T1066
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Intact Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Intact Financial wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,32 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Intact Financial einen Gewinn von 1,07 CAD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Intact Financial mit einem Umsatz von insgesamt 6,40 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 15,26 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,06 CAD, gegenüber 12,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,05 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,14 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intact Financial Corpmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Intact Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Intact Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Intact Financial präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Intact Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Intact Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)