Ausblick: Integer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Integer präsentiert in der am 15.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 407,7 Millionen USD – ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Integer 372,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,59 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at