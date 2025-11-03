Ausblick: International General Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International General Insurance präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,904 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte International General Insurance ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 136,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 135,4 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 535,5 Millionen USD im Vergleich zu 534,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

