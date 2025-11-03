International General Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A2P73K / ISIN: BMG4809J1062
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: International General Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
International General Insurance präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,904 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte International General Insurance ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 136,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 135,4 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 535,5 Millionen USD im Vergleich zu 534,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International General Insurance Holdings Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: International General Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: International General Insurance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: International General Insurance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: International General Insurance legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu International General Insurance Holdings Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.