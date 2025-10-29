Intrum Justitia ABShs Aktie
WKN: 633824 / ISIN: SE0000936478
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Intrum Justitia A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Intrum Justitia A lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,95 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -10,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,03 Milliarden SEK gegenüber 4,13 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,50 SEK im Vergleich zu -30,670 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 17,17 Milliarden SEK, gegenüber 17,95 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
