Ausblick: Intrum Justitia A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intrum Justitia A lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,95 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -10,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,03 Milliarden SEK gegenüber 4,13 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,50 SEK im Vergleich zu -30,670 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 17,17 Milliarden SEK, gegenüber 17,95 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at