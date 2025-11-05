Inuvo Aktie
Ausblick: Inuvo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Inuvo wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Inuvo noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,9 Millionen USD – ein Plus von 15,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inuvo 22,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 104,0 Millionen USD, gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
