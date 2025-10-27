InvenTrust Properties Aktie
Ausblick: InvenTrust Properties stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
InvenTrust Properties wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,070 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte InvenTrust Properties -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll InvenTrust Properties im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 73,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,25 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,46 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 297,3 Millionen USD, gegenüber 274,4 Millionen USD im Vorjahr.
