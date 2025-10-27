Invesco Aktie
Ausblick: Invesco legt Quartalsergebnis vor
Invesco wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,448 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Invesco 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 22,94 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,18 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,01 Milliarden USD im Vorjahr.
