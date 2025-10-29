Ausblick: Invesco Mortgage Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Invesco Mortgage Capital wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,580 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 168,29 Prozent auf 36,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Invesco Mortgage Capital noch -53,1 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 129,1 Millionen USD, gegenüber 450,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at