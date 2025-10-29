Invesco Mortgage Capital Aktie

Invesco Mortgage Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMJV / ISIN: US46131B7047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Invesco Mortgage Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Invesco Mortgage Capital wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,580 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 168,29 Prozent auf 36,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Invesco Mortgage Capital noch -53,1 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 129,1 Millionen USD, gegenüber 450,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Invesco Mortgage Capital Inc Registered Shsmehr Nachrichten