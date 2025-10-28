Ausblick: Invitation Homes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Invitation Homes wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Invitation Homes noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Invitation Homes im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 682,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,78 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,854 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,72 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,69 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at