Ausblick: Iovance Biotherapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Iovance Biotherapeutics lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Iovance Biotherapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,258 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,42 Prozent auf 72,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,145 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 266,6 Millionen USD, gegenüber 164,1 Millionen USD im Vorjahr.
