Ausblick: IPG Photonics präsentiert Quartalsergebnisse

IPG Photonics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass IPG Photonics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 239,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 233,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,714 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,090 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 960,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 977,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at