Ausblick: IQVIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IQVIA veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IQVIA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 4,08 Milliarden USD im Vergleich zu 3,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,87 USD je Aktie, gegenüber 7,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 16,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

