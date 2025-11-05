IREN Aktie

IREN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7R6 / ISIN: AU0000185993

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Quartalsausblick 05.11.2025 17:51:00

Ausblick: IREN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: IREN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von IREN.

IREN äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,150 USD aus. Im letzten Jahr hatte IREN einen Verlust von -0,270 USD je Aktie eingefahren.

IREN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,4 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 357,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,828 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD, gegenüber 495,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gewinnmitnahmen bei IREN-Aktie nach Höhenflug: KI-Geschäft als Wachstumstreiber

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu IREN LTD.mehr Nachrichten

Analysen zu IREN LTD.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IREN LTD. 65,50 12,52% IREN LTD.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen