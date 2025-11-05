Ausblick: IREN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

IREN äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,150 USD aus. Im letzten Jahr hatte IREN einen Verlust von -0,270 USD je Aktie eingefahren.

IREN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,4 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 357,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,828 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD, gegenüber 495,8 Millionen USD im Vorjahr.

