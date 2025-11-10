Issuer Direct Aktie
WKN DE: A1JNEX / ISIN: US46520M2044
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Issuer Direct stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Issuer Direct präsentiert am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,115 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,7 Millionen USD – ein Minus von 18,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Issuer Direct 7,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 USD, gegenüber -2,820 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 22,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
