Erste Schätzungen: Issuer Direct legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Issuer Direct präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,115 USD aus. Im letzten Jahr hatte Issuer Direct einen Verlust von -0,120 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Issuer Direct 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Issuer Direct 7,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD im Vergleich zu -2,820 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,6 Millionen USD, gegenüber 23,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at