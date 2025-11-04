Ausblick: Itafos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Itafos veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Itafos ein EPS von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 141,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 163,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,560 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,630 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 550,1 Millionen USD, gegenüber 673,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

