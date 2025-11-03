Ausblick: Itau Unibanco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Itau Unibanco wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,198 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Itau Unibanco in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,51 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,789 USD im Vergleich zu 0,710 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 33,64 Milliarden USD, gegenüber 62,93 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at