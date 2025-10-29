Ausblick: Itron vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Itron wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 615,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Itron für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 578,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at