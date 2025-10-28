Ausblick: Ivanhoe Mines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ivanhoe Mines wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ivanhoe Mines 0,120 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 127,7 Millionen USD für Ivanhoe Mines, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,171 USD, gegenüber 0,230 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 459,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 55,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at