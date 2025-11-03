Ausblick: Jack Henry Associates veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jack Henry Associates stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 635,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 601,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,41 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,38 Milliarden USD im Vorjahr.

