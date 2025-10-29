Ausblick: Jakks Pacific stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jakks Pacific wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jakks Pacific noch 4,64 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 30,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 223,9 Millionen USD gegenüber 321,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahr waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 581,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 691,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at