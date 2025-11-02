Ausblick: James River Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

James River Group wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,234 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,100 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,28 Prozent auf 156,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 191,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie, gegenüber -3,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 622,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 707,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at