James River Group Holdings Aktie
WKN DE: A12GD2 / ISIN: BMG5005R1079
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: James River Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
James River Group wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,234 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,100 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,28 Prozent auf 156,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 191,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie, gegenüber -3,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 622,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 707,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
