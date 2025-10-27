JB Financial Aktie

JB Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W11M / ISIN: KR7175330000

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: JB Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JB Financial äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1035,98 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JB Financial 986,00 KRW je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 582,63 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 45,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.064,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3683,72 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3439,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2.290,40 Milliarden KRW, gegenüber 4.142,12 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

