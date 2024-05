Ausblick: JBS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JBS lässt sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JBS die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass JBS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,101 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,45 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JBS einen Umsatz von 16,70 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,966 USD, gegenüber -0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 73,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at