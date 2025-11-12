Ausblick: JDcom A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JDcom A wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,49 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,21 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JDcom A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 321,74 Milliarden HKD im Vergleich zu 283,34 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 40 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,29 HKD im Vergleich zu 14,58 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 1.446,14 Milliarden HKD, gegenüber 1.256,42 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at