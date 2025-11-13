Ausblick: Jeol informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jeol wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 88,52 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeol noch ein Gewinn pro Aktie von 137,34 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,27 Prozent auf 43,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Jeol noch 50,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 378,31 JPY je Aktie, gegenüber 365,55 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 184,04 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 196,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at