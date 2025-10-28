Ausblick: Jeronimo Martins SGPS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jeronimo Martins SGPS wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,325 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeronimo Martins SGPS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 EUR in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,11 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,950 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,07 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,46 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at