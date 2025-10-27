Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie

Jiangsu Boqian New Materials Stock a

ISIN: CNE100005568

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,254 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Jiangsu Boqian New Materials Stock A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 317,5 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,00 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,944 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,330 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,21 Milliarden CNY, gegenüber 941,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

