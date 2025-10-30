Ausblick: Jiangsu Hengshun Vinegar Industry stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Hengshun Vinegar Industry wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengshun Vinegar Industry 0,020 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Jiangsu Hengshun Vinegar Industry 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 568,8 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangsu Hengshun Vinegar Industry 526,7 Millionen CNY umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,160 CNY, gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2,33 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,18 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

