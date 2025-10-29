Jinan Shengquan Group Share a Aktie
WKN DE: A40LC2 / ISIN: CNE100004NN3
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jinan Shengquan Group Share A wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Jinan Shengquan Group Share A mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 28,10 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,50 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,05 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 11,84 Milliarden CNY, gegenüber 9,99 Milliarden CNY im Vorjahr.
