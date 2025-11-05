JMDC Aktie
WKN DE: A2PWQC / ISIN: JP3386690006
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: JMDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
JMDC präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,88 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JMDC noch 22,37 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,38 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 14,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JMDC einen Umsatz von 10,78 Milliarden JPY eingefahren.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 118,77 JPY je Aktie, gegenüber 111,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 50,91 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 41,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JMDC Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: JMDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: JMDC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: JMDC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu JMDC Inc. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|JMDC Inc. Registered Shs
|4 840,00
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.