Ausblick: JMDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JMDC präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,88 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JMDC noch 22,37 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,38 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 14,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JMDC einen Umsatz von 10,78 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 118,77 JPY je Aktie, gegenüber 111,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 50,91 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 41,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at