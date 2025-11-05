JMDC Aktie

JMDC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWQC / ISIN: JP3386690006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: JMDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JMDC präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,88 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JMDC noch 22,37 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,38 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 14,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JMDC einen Umsatz von 10,78 Milliarden JPY eingefahren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 118,77 JPY je Aktie, gegenüber 111,34 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 50,91 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 41,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JMDC Inc. Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu JMDC Inc. Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JMDC Inc. Registered Shs 4 840,00 -1,02% JMDC Inc. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen