Ausblick: Joby Aviation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Joby Aviation wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,192 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 11233,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,884 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,870 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at