Ausblick: John Bean Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John Bean Technologies gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,50 USD aus. Im letzten Jahr hatte John Bean Technologies einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 933,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 106,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 453,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 3,71 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at