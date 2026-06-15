Ausblick: John Wiley Sons B legt Quartalsergebnis vor

John Wiley Sons B wird am 16.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 450,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 442,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 4,20 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at