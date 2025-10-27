Ausblick: Jointown Pharmaceutical Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jointown Pharmaceutical Group stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,099 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 CNY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 15,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,26 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Jointown Pharmaceutical Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 41,76 Milliarden CNY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,517 CNY, gegenüber 0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 162,48 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 151,63 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at