Journey Medical Aktie
WKN DE: A3C7KG / ISIN: US48115J1097
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Journey Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Journey Medical gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 28,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,338 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 69,9 Millionen USD, gegenüber 56,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
