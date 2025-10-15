Ausblick: JSW Infrastructure legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JSW Infrastructure lässt sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JSW Infrastructure die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,70 INR. Dies würde einer Verringerung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JSW Infrastructure 1,80 INR je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,01 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei JSW Infrastructure für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,39 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,28 INR, während im vorherigen Jahr noch 7,27 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,36 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,76 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at