JSW Infrastructure Aktie

JSW Infrastructure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EM05 / ISIN: INE880J01026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.10.2025 07:01:06

Ausblick: JSW Infrastructure legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JSW Infrastructure lässt sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JSW Infrastructure die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,70 INR. Dies würde einer Verringerung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JSW Infrastructure 1,80 INR je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,01 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei JSW Infrastructure für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,39 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,28 INR, während im vorherigen Jahr noch 7,27 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,36 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,76 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JSW Infrastructure Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu JSW Infrastructure Ltd Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JSW Infrastructure Ltd Registered Shs 309,50 1,06% JSW Infrastructure Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Handel endet uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen