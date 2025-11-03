Jushi b Aktie

WKN DE: A2PMFM / ISIN: CA48213Y1079

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Jushi B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jushi B lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 67,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 84,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,233 USD, gegenüber -0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 266,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 352,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Jushi Holdings Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting

Analysen zu Jushi Holdings Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting

Aktien in diesem Artikel

Jushi Holdings Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting 0,64 -0,62% Jushi Holdings Inc Registered Shs -B- Subordinate Voting

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

