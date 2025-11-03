Jushi b Aktie
WKN DE: A2PMFM / ISIN: CA48213Y1079
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Jushi B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jushi B lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 67,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 84,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,233 USD, gegenüber -0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 266,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 352,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jushi Holdings Inc Registered Shs -B- Subordinate Votingmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Jushi B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Jushi B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Jushi B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Jushi Holdings Inc Registered Shs -B- Subordinate Votingmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.