Ausblick: KAJIMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KAJIMA präsentiert am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,429 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KAJIMA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,92 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 19,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,10 Milliarden USD generiert worden waren.
