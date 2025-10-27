KAJIMA Aktie
WKN DE: A0LB36 / ISIN: US4831112093
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: KAJIMA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
KAJIMA wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,429 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,92 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 1,75 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 19,89 Milliarden USD, gegenüber 19,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
