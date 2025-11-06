Kakao Aktie
Ausblick: Kakao präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kakao wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 285,64 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 241,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kakao in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2.026,11 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 1.921,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1231,86 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 126,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 8.059,29 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 7.871,69 Milliarden KRW in den Büchern standen.
