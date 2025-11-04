Ausblick: KakaoBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

KakaoBank wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 303,22 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 261,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll KakaoBank 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 386,54 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 48,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte KakaoBank 745,91 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1047,91 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 924,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.504,85 Milliarden KRW, gegenüber 2.930,67 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at