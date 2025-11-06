Kalyan Jewellers India Aktie

WKN DE: A3C32J / ISIN: INE303R01014

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kalyan Jewellers India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kalyan Jewellers India wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,60 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kalyan Jewellers India 1,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 29,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 78,43 Milliarden INR gegenüber 60,65 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,06 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,93 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 320,68 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 250,45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kalyan Jewellers India Limited Registered Shs 144A Reg S 515,95 -1,35%

