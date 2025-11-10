Kamux Corporation Registered Shs Aktie
Ausblick: Kamux legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kamux wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,077 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,21 Prozent auf 240,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 894,5 Millionen EUR, gegenüber 1,01 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
