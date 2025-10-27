Kamux Corporation Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Kamux informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kamux wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,077 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 54,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kamux in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 242,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 280,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,076 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 896,5 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 1,01 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
