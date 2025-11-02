Kansai Nerolac Paints Aktie
WKN DE: A14R5E / ISIN: INE531A01024
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kansai Nerolac Paints präsentiert Quartalsergebnisse
Kansai Nerolac Paints lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,99 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kansai Nerolac Paints ein EPS von 1,52 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kansai Nerolac Paints in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 19,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 19,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,70 INR im Vergleich zu 14,14 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 82,36 Milliarden INR, gegenüber 78,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kansai Nerolac Paints Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Kansai Nerolac Paints präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Kansai Nerolac Paints präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Kansai Nerolac Paints zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Kansai Nerolac Paints stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Kansai Nerolac Paints Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Kansai Nerolac Paints Ltd
|248,15
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.