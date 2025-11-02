Ausblick: Kansai Nerolac Paints präsentiert Quartalsergebnisse

Kansai Nerolac Paints lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,99 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kansai Nerolac Paints ein EPS von 1,52 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kansai Nerolac Paints in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 19,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 19,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,70 INR im Vergleich zu 14,14 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 82,36 Milliarden INR, gegenüber 78,23 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at