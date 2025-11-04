KAR Auction Services Aktie
Ausblick: KAR Auction Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KAR Auction Services wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KAR Auction Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 467,5 Millionen USD im Vergleich zu 448,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD generiert wurden.
