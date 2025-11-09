Kaspi.kz JSC Aktie
WKN DE: A2QD9Y / ISIN: US48581R2058
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kaspikz JSC (spons GDR) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kaspikz JSC (spons GDR) lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kaspikz JSC (spons GDR) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1571,13 KZT je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 926,33 Milliarden KZT erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6109,14 KZT aus. Im Vorjahr waren 11,67 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3.453,18 Milliarden KZT, nachdem im Vorjahr 5,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
