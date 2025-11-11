Ausblick: Katapult stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Katapult äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Gewinn von 89,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,050 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -2,920 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 298,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 247,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at