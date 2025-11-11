Katapult Holdings Aktie
WKN DE: A3EQAG / ISIN: US4858592011
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Katapult stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Katapult äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Gewinn von 89,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,050 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -2,920 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 298,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 247,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Katapult Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Katapult stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Katapult stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Katapult stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)