Ausblick: KB Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KB Financial präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4406,99 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,73 Prozent erhöht. Damals waren 4129,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4.443,92 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Minus von 65,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.737,03 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15446,82 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12880,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17.404,67 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 49.402,44 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at